Сгоревший в Казахстане автобус, в котором погибли 52 человека, ехал в Казань

Автобус не получал лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки

Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус, в котором погибли 52 человека, ехал в Казань. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

- Автобус 1989 года выпуска, вместимостью 59 человек, осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент-Казань, - сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что автобус не получал лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки.

Трагедия произошла сегодня утром. В автобусе находились 57 человек. Выбраться удалось пятерым, в том числе трем водителям, остальные погибли на месте.

Предварительно, все погибшие были гражданами Узбекистана. Как сообщает телеканал «Рен ТВ», по словам очевидца, пассажиры транспортного средства грелись в автобусе с помощью паяльной лампы.

- В автобусе грелись паяльной лампой. Кто-то что-то там между собой не поделил. Пнул баклажку с бензином, она попала на паяльную лампу. Сразу все вспыхнуло, поэтому никто не смог и выбраться, - рассказал он.

В настоящее время устанавливается причина происшествия.