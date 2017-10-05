В Татарстане фура протаранила «УАЗ» с вахтовиками-нефтяниками: двое человек погибли

Вчера вечером на 4-м километре трассы Лениногорск – Карабаш произошла авария с участием автомобиля «МАН» и «УАЗ», в котором ехали вахтовики-нефтяники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Столкновение произошло в 20.36. Грузовой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался и в «УАЗ», в котором ехали вахтовики-нефтяники. В результате аварии водитель и пассажир «УАЗа» погибли, еще двое пассажиров госпитализированы.