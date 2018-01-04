Водитель ВАЗ-2111 устроил смертельное ДТП на трассе Казань-Оренбург, врезавшись в 3 авто

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2111

Сегодня в 13.30 в Чистопольском районе Татарстана на 145 км автодороги «Казань – Оренбург» произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 3 пострадало.

Как сообщил начальник Чистопольского ГИБДД, водитель ВАЗ-2111, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, совершил касательное столкновение со встречным автомобилем «Лада Калина» и лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer. Псле этого ВАЗ-2111 врезался в «Ладу Гранту», а «Лада Калина» вылетела в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2111. Также пострадали еще три человека.