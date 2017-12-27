«Гаишники для нас — никто! Есть ФСБ». В Казани водителя скрутили из-за спора о парковке

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях

В Казани водителя Амира Акчулпанова задержали во время спора о парковке, об этом сегодня сообщает Life.ru.

Водитель припарковался возле гостиницы Bilyar Palace в Казани, к нему сразу подошел охранник и попросил убрать свой автомобиль — он объяснил мужчине, что парковаться разрешается только посетителям данного заведения. Однако водитель, сославшись на дорожные знаки, попытался объяснить, что парковаться здесь можно.

Затем охранник отеля показал документ, который якобы выдала ФСБ, где объясняется запрет парковки около гостиницы, заявив при этом, что "гаишники для него - никто". Приехавшие по вызову сотрудники Росгвардии сначала потребовали от водителя документы, отказавшись показывать свое удостоверение на камеру, а после задержали его. Все происходящее водитель показывал через прямой эфир в Periscope.

В итоге на рассмотрении административного дела в суде водитель, показавший видеоролик, был полностью оправдан.

После этого водитель написал заявление по поводу неправомерных действий сотрудников Росгвардии в СУ СКР по РТ, Генпрокуратуру РФ, ГУСБ МВД РФ.