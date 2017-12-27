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«Гаишники для нас — никто! Есть ФСБ». В Казани водителя скрутили из-за спора о парковке

"Гаишники для нас — никто! Есть ФСБ". В Казани водителя скрутили из-за спора о парковке
16+
Видеозапись инцидента появилась в соцсетях

В Казани водителя Амира Акчулпанова задержали во время спора о парковке, об этом сегодня сообщает Life.ru.

Водитель припарковался возле гостиницы Bilyar Palace в Казани, к нему сразу подошел охранник и попросил убрать свой автомобиль — он объяснил мужчине, что парковаться разрешается только посетителям данного заведения. Однако водитель, сославшись на дорожные знаки, попытался объяснить, что парковаться здесь можно.

Затем охранник отеля показал документ, который якобы выдала ФСБ, где объясняется запрет парковки около гостиницы, заявив при этом, что "гаишники для него - никто". Приехавшие по вызову сотрудники Росгвардии сначала потребовали от водителя документы, отказавшись показывать свое удостоверение на камеру, а после задержали его. Все происходящее водитель показывал через прямой эфир в Periscope.

В итоге на рассмотрении административного дела в суде водитель, показавший видеоролик, был полностью оправдан.

После этого водитель написал заявление по поводу неправомерных действий сотрудников Росгвардии в СУ СКР по РТ, Генпрокуратуру РФ, ГУСБ МВД РФ.

N. Vildanov, 28.12.2017, 19:55
Тэги: Дороги
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Комментарии

Гражданин28 декабря 2017, 20:16
Народ просыпайтесь!!!
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Димас люблю пивас28 декабря 2017, 20:23
Молодец пасан:-)
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Горожанин28 декабря 2017, 20:27
Сотрудники Росгвардии элементарные статьи не знают, позор. Переаттестация и внеплановая комплексная проверка всего МВД Татарстана СРОЧНО!!!
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95
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Патриот28 декабря 2017, 20:29
Хватит терпеть беспредел со стороны полиции!!!
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91
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Артем28 декабря 2017, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Народ просыпайтесь!!!
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Еще и пнул в конце мразь
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Горожанин28 декабря 2017, 20:37
Ух ты,двоечник Халиков прапором стал.Но по лицу видно,до сих пор умом не блещет.
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Горожанин28 декабря 2017, 20:40
Странные бойцы у Хохорина.
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Горожанин28 декабря 2017, 20:49
А мальчонка думал зачем нужна Росгвардия?!!
ЗАЩИЩАТЬ УДАЩЬЛИВЫХ ОТ МЕНЕЕ УДАЩЬЛИВЫЫХ!!!;)))
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Рустем28 декабря 2017, 21:10
Завтра повесят табличку парковка силовых структур:-)
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Горожанин28 декабря 2017, 21:12
Какие то реформы мвд придумывают, сколько бабла народного на это дело спустили, переименовали их в полицию, придумали росгвардию, а по большому счету большая часть как мусорами были, так и остаются
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47
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Горожанин28 декабря 2017, 21:17
Опорфанились гвардеец. Вообще не думают головой, что делают...
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Горожанин28 декабря 2017, 21:34
Быдлогостиница сделала себе быдло-"рекламу" :-D
0
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Горожанин28 декабря 2017, 21:41
ВВП, скоро мы придём за тобой!
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11
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Димон28 декабря 2017, 21:44
Неужели после этого вопиющего случая крышевания полицейскими частной собственности их оставят работать в органах?! Позор казанской полиции! А впрочем в каком государстве мы с вами живем? В полицейском!
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Димон28 декабря 2017, 21:52
А моральный ущерб, потерю времени ему возмещать будут эти уроды с погонами, крышующие этот сраный отель?
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Горожанин28 декабря 2017, 21:58
Хавагга гына чыгып Уикрамины сора Ильнур,Дамир ижау галияда,уземл минехатта
8
0
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Что за х28 декабря 2017, 22:02
Молодец парнишка. Из за таких поступков ещё есть надежда на справедливость в нашем еб...ланском гос-ве.
3
37
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Горожанин28 декабря 2017, 22:08
Агабыз диван гебек кутенне сортерга гена керсан Сабутров камиль
8
0
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ФАНИС28 декабря 2017, 22:48
Молодец пацан..Побольше таких
0
17
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ФАНИС28 декабря 2017, 22:49
Если надо деньги на адвоката.Скинемс.Всей Квзанью
3
16
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Горожанин28 декабря 2017, 22:49
В ответ на комментарий пользователя
Сотрудники Росгвардии элементарные статьи не знают, позор. Переаттестация и внеплановая комплексная проверка всего МВД Татарстана СРОЧНО!!!
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Протухло все.
0
15
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Горожанин28 декабря 2017, 22:57
Есть полиция, есть мусора.
Хотя, плачет полиции не уверен
2
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Горожанин28 декабря 2017, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
ВВП, скоро мы придём за тобой!
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Боец диванный! :-) Пу уже испугался! Пойдет в бега сейчас!
8
0
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Горожанин28 декабря 2017, 23:23
В ответ на комментарий пользователя
Провокация .
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Нет никакой провокации. Знак парковка установлен, ограждения, перекрывающие парковку незаконны. Полиция подставилась сама. Не подумали о последствиях и о том, что съемкой их незаконные действия полностью подтверждаются. Увольнять их надо! И выяснить кто крышует данный отель! Вот и все.
0
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Горожанин28 декабря 2017, 23:38
После увиденного хочется устроить революцию или бежать из страны. Позор всему государству России и Путину.
2
15
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Горожанин28 декабря 2017, 23:52
Надо эту гнилую систему менять, начиная с головы
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Давати28 декабря 2017, 23:58
В ответ на комментарий пользователя
Протухло все.
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Фанис Малайй, а синдак акча барма, кирякма акча улым
5
0
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Давати28 декабря 2017, 23:59
В ответ на комментарий пользователя
Если надо деньги на адвоката.Скинемс.Всей Квзанью
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Фанис улым син кая. ??????
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Сэр!29 декабря 2017, 00:06
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Абдула29 декабря 2017, 00:19
А может собраться машин10, и подехать туда и встать
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НТВ29 декабря 2017, 00:26
Напишите на наш электронный адрес и пришлите видео с описанием!!!
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Горожанин29 декабря 2017, 00:38
Амир, красавчик.
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Горожанин29 декабря 2017, 00:43
Где-нибудь в асашай его бы уронили башкой об асфальт за один только отказ показать удостоверение личности.
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Горожанин29 декабря 2017, 00:45
В ответ на комментарий пользователя
Где-нибудь в асашай его бы уронили башкой об асфальт за один только отказ показать удостоверение личности.
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Как международного террориста, сильно похожего не фоторобот.
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Горожанин29 декабря 2017, 01:43
Все абдуллины тут,а где роза...?мухаметзянов икрам.если человек спорит и не слушается выгнать бы во всякие и делу конец,и причем тут ФСБ и гвардия.стоянки то в любом случаи гибддешные!не понятно,значить сотрудника ГИБДД и адвоката ему надо послать!
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Горожанин29 декабря 2017, 01:44
Во всяяси
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Piter Marker29 декабря 2017, 02:43
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