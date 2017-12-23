В центре Казани автобус въехал в мечеть

Авария произошла на улице Габдуллы Тукая

В центре Казани около Центрального рынка автобус врезался в Султановскую мечеть, фотографии появились в соцсетях.

Предварительно, наперерез автобусу выехала иномарка, водитель попытался увернуться и врезался в мечеть. Иномарка с места ДТП скрылась. Люди в аварии не пострадали.

Кстати



Султановская мечеть в Старо-Татарской слободе Казани является памятником татарской культовой архитектуры. Мечеть была построена в 1868 году на средства купца Джиганши Усманова.