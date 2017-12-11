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СМИ: В России введут новые дорожные знаки

СМИ: В России введут новые дорожные знаки
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В России принят предварительный национальный стандарт, разрешающий установку нескольких десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек, сообщает газета «Известия».

Среди новых знаков — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы». ​

Кроме того, появится знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», который будет применяться для дополнительного визуального обозначения «вафельной» разметки или перекрестка там, где этой разметки нет. На дорогах, где трамвайные пути отделены от потока машин, появится знак «Выделенная трамвайная полоса».

На светофорах, установленных в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов, поставят знак «Уступи всем, и можно направо», разрешающий поворот направо на красный свет, если это не мешает участникам движения. Также появятся знаки «Направление движения по полосе», «Начало полосы», «Конец полосы» и «Перестроение на параллельную проезжую часть».

Предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года, на его основе Росстандарт займется разработкой национального стандарта, сообщили газете в ведомстве.

Н. Вильданов, 12.12.2017, 15:23
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин12 декабря 2017, 15:40
отменить машины на дорогах
0
1
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Горожанин12 декабря 2017, 15:42
Среди новых знаков — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы». ​

Кроме того, появится знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», который будет применяться для дополнительного визуального обозначения «вафельной» разметки или перекрестка там, где этой разметки нет.

не понял.

1ый и 3й знак - это разные или одинаковые?
проказа жжот
0
2
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Горожанин12 декабря 2017, 15:47
А еще "Пешеходы в капюшонах и с затычками"
0
1
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