В Казани сгорел Peugeot со снегоходом на прицепе

В Приволжском районе Казани на улице Роторная сегодня ночью сгорел Peugeot с прицепом, на котором был снегоход, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 3:18. К моменту приезда пожарных горели легковой автомобиль, прицеп и снегоход на нем.

Пламя удалось потушить, но транспортные средства успели выгореть целиком. Огонь также немного повредил припаркованные рядом погрузчик и "Ладу Гранту".

Предварительно, пожар случился из-за технической неисправности.