В Казани на 20 дней закроют движение по улицам Марджани и Зайни Султана

В Казани с 8 декабря будут закрыты проезжие части по улице Марджани (около строящегося здания №10) и по улице Зайни Султана (возле здания №16 по улице Марджани), сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Ограничение продлится до 28 декабря.

- Это связано с прокладкой водопровода, канализации и выносом сетей канализации из зоны строительства Дома национальной кулинарии, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани до 20 декабря продлили ограничения движения по улицам Ютазинская (вдоль здания №2) и Рахимова (вдоль здания №3 по улице Ютазинская).