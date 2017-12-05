Два брата-студента из Казани разбились в ДТП со снегоуборочным «Камазом»

Накануне в Зеленодольском районе в поселке Ремплер два 19-летних брата из Казани, обучающиеся в КНИТУ, столкнулись на "Ладе" со снегоуборочным "Камазом", в результате один из братьев погиб. Об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, в 23:00 один из братьев за рулем "ВАЗ-2109" в сильную метель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, который ехал без государственных номеров.

Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и два 18-летних пассажира ВАЗ были доставлены в ЦРБ. 40-летний водитель грузовика не пострадал.

- Имея водительский стаж 6 месяцев, виновник аварии трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в МВД.

ГИБДД ведет расследование.