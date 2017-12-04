Соцсети: в Набережных Челнах трамвай перерезал ногу девочке

В Набережных Челнах накануне вечером девочке возрастом в 7-8 лет в результате ДТП ногу отрезало трамваем, об этом сообщается в соцсетях.

Предварительно, в 16:30 девочка выходила из трамвая, вкакой-то момент она поскользнулась и упала, водитель трамвая не заметил этого и начал движение. До приезда скорой помощи кровь останавливали тряпками. Предварительно, девочке отрезало часть стопы.

В связи с происшествием между остановками "Поликлиника № 2" и "Парк Культуры" некоторое время отсутствовало движение, образовалась пробка из трамваев.