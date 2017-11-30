В Челнах машина на полной скорости вылетела с моста: погиб 20-летний водитель

Накануне вечером в Набережных Челнах произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 20-летний водитель. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло примерно в 21.40.

- Водитель за рулем «ВАЗ-2106» не выбрал безопасную скорость, наехал на бордюр, после чего машина снесла пять секций забора и слетела с моста в реку Шильна, - сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП погиб 20-летний водитель. Он умер еще до приезда врачей.