В Казани водитель Renault протаранил «скорую», которая везла пациента с остановкой сердца

В Казани сегодня утром около Энергоуниверситета водитель Renault врезался в скорую помощь, в которой медики перевозили в больницу тяжелого пациента - у мужчины дважды за время в пути останавливалось сердце, но его удавалось вновь запустить. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и "Комсомольская правда".

Столкновение произошло в 8:40 на перекрестке улиц Яхина и Вахитова, водитель "скорой" включил проблесковые маячки и звуковые сигналы, приближаясь к перекрестку, он немного сбавил скорость, чтобы убедить в безопасности проезда, а потом начал движение.

На светофоре "горел" "красный" сигнал для машин в попутном направлении, на перекрестке в "скорую" и врезался водитель иномарки. От силы удара Renault вылетел на газон, с тяжелыми травмами госпитализированы фельдшер и врач.

Пациента из пострадавшей "скорой" забрали другие медики, ГИБДД ведет расследование.