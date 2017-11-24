Трое жителей Татарстана погибли в ДТП с микроавтобусом Opel и «МАЗом» в Чувашии

Всего в столкновении погибли пять человек

В Чувашии накануне вечером на трассе М7 «Волга» в районе деревни Старое Янситово Козловского района в ДТП погибли пять человек, включая трех жителей Татарстана, об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд Opel на полосу встречного движения.

- Opel был зарегистрирован месяц назад. За это время водитель допустил 18 нарушений скоростного режима, зафиксированные прибором автоматической видеофиксации, - сообщили в МВД по Чувашии.

Помимо пятерых погибших еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Life.ru опубликовал список жертв.

Погибшие:

1. Горохова Н., 1989 г.р.

2. Волков Д., 1980 г.р.

3. Белинский А., 1952 г.р.

4. Комаров А., 1974 г.р.

5. Губайдуллин Н., 1976 г.р.

Пострадавшие:

1. Гуламов М., 1991 г.р.

2. Гайдаров И., 1991 г.р.