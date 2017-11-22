В России собираются законодательно разделить всех водителей на любителей и профессионалов

Законопроект предполагает внесения в водительские права новой отметки, которая подтверждает "профессиональную компетентность"

Министерство транспорта России готовит глобальную реформу системы обучения водителей. Ведомство планирует разделить водителей на профессионалов и любителей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Законопроект, разработанный ведомством, предполагает внесения в водительские права новой отметки, которая подтверждает "профессиональную компетентность". Без нее водители не смогут работать по найму.

Согласно документу, будут созданы две программы обучения — для водителей, собирающихся работать по найму, и простых граждан. В программу для профессионалов планируют включить дополнительные курсы вождения "во внештатных ситуациях", "отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса", а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.

Цель законопроекта — повышение уровня подготовки водителей-профессионалов. Новая отметка будет иметь схожее значение с так называемым международным кодом "95", который действует в странах Евросоюза.

Реформа также затронет граждан Армении, Молдавии и Казахстана, которые имеют право работать в России с национальными правами.