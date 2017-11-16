В соседней республике Марий Эл на трассе столкнулись автобус и лесовоз: 15 человек погибли

Накануне в соседней республике Марий Эл на трассе столкнулись пассажирский микроавтобус «Мерседес» и лесовоз «КАМАЗ». В результате ДТП погибли 15 человек, в том числе один подросток, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария произошла на 74-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск.

- По предварительным данным, водитель микроавтобуса решил пойти на обгон, но не успел завершить маневр и врезался в прицеп лесовоза, после чего его отбросило в кювет, - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 15 человек, еще четверо доставлены в городскую больницу, из них трое детей — 7, 14 и 17 лет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Сегодня, 17 ноября, в Марий Эл объявлен траур по погибшим.