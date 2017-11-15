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В центре Казани водители внедорожников объехали пробку по «встречке», мигая дальним светом

В центре Казани водители внедорожников объехали пробку по "встречке", мигая дальним светом
16+
Фото: скриншот

В центре Казани водитель внедорожников объехали пробку по встречной полосе, видеоролики были опубликованы в соцсетях.

Отмечается, что уже на встречной полосе водители начали мигать дальним светом фар, предупреждая других водителей.

На другом видео, который был снят на улице Ершова, водитель матерился и сигналил водителям встречного движения.

Денис Зарипов, 16.11.2017, 11:33
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин16 ноября 2017, 11:43
Общество деградиует, когда снова введут смертную казнь, чтобы народ не был рвсслабленным
2
13
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Горожанин16 ноября 2017, 11:44
Понторезы дешевые, такого на асфальт из коробки его вытащишь, прижмеш __блом к земле, так дерьмо с соплями изо всех щелей полезет)))
Лучший комментарий
1
29
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Горожанин16 ноября 2017, 11:48
У нас в Казани живет очень много тупых и ограниченных людей,которых видимо обижали в детстве про причине проживания в сельской местности,и теперь они
хотят возместить то унижение которое они испытали,тем более все они теперь или у власти оказались и или случайно прямо во власти ,Вы посмотрите на наш кабинет министров,такие лица прямо на подбор.
2
21
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Горожанин16 ноября 2017, 11:51
Жаль КАМАЗа не было !!! Урок был бы поучительный
0
15
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Горожанин16 ноября 2017, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Жаль КАМАЗа не было !!! Урок был бы поучительный
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Как в ролике от USB, на Камеди клаб ? :-D
0
0
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Горожанин16 ноября 2017, 11:55
водитель внедорожников и видео, который был снят- зарипов новый претендент на звание самого безграмотного проказанщика
1
6
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Горожанин16 ноября 2017, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
Общество деградиует, когда снова введут смертную казнь, чтобы народ не был рвсслабленным
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Народ.тут не причем. За правила жизни, в ответе чинуши и главная голова.Рыба гниёт с головы. Спросите у главного, какое общество он хочет построить и на кого опираться при правлении, вразумительного и внятного ответа не дождётесь. А почему? А нет ничего в голове
0
3
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Форвард16 ноября 2017, 11:59
После такого, если руководство ГИБДД РТ ,а именно Начальник Управления

полковник полиции Габдурахманов Ленар Ринатовичникак не отреагирует, надо сразу на него дело заводить и гнать с должности. Ведь кругом камеры на столбах висят и вычислить грубых нарушителей не составит труда. Тем более что номер одного из них на Range Rover с номером Х548ХО 116 RUS виден отлично на видео. Лишение прав должно быть стопроцентным!!!
1
11
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Горожанин16 ноября 2017, 12:05
В Москвобаде такое в порядке вещей, теперь и тут это нормой станет, после того, как петухам из видео нечего не сделают, много подражателей выедут на встречки.
1
2
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Горожанин16 ноября 2017, 12:09
Быдловоры на джипах самые хамы на дорогах, ведут себя как хотят, на пешеходных в наглую на людей едут, твари
0
0
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116 ноября 2017, 12:10
И им за это ничего не будет. И как и Маре...
0
0
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Горожанин16 ноября 2017, 12:15
говорят, в селе казань понт - самое главное.
0
0
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Горожанин16 ноября 2017, 12:19
рр косячит и никто ничего ему не сделает, гбдд лососнет тунца

https://
0
0
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Горожанин16 ноября 2017, 12:25
Наверно снова "крайняя необходимость" :-D
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