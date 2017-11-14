В Татарстане «Лада» опрокинулась с обрыва в реку: погибли четыре человека

ДТП случилось сегодня ночью, 15 ноября

В Агрызском районе Татарстана сегодня ночью "Лада" 11-й модели упала в реку Иж с обрыва, три человека погибли, тело еще одного не найдено, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, группа из четырех человек на машине с удмуртскими номерами прибыла на берег реки на рыбалку. Пьяная женщина за рулем авто в какой-то момент не справилась с управлением и съехала с обрыва в реку.

Прибывшие на место спасатели достали из машиных тело 43-летнего мужчины, 37-летнего жителя Ижевска и женщины, возраст которой устанавливается. Тело 62-летнего мужчины обнаружено в автомобиле не было, ведутся его поиски.

Идет расследование.