В Казани иномарка сбила трех человек на остановке

В Казани на автобусной остановке на улице 2-я Кадышевская водитель Skoda сбил троих человек, стоявших около нее, об этом сообщили в ГИБДД, подробности передает телеканал "Эфир". Сам он обвинили в ДТП водителя Honda.

Предварительно, в 14:22 30-летний водитель Honda ехал на высокой скорости, на пересечении с улицей Гаврилова он не уступил дорогу 33-летнему водителю Skoda Octavia, который ехал по улице Гаврилова по главной дороге.

Skoda, пытаясь избежать столкновения, сбила трех пешеходов, стоявших на остановке "Савиново", а затем авто врезалось в дорожный знак.

В ДТП 78-летняя пенсионерка получила ушиб головного мозга и открытый перелом, за ее жизнь борются врачи; 17-летняя девушка - сотрясение головного мозга и закрытый перелом обеих голеней, а еще одна 17-летняя девушка - сотрясение головного мозга и ушиб правой голени. Всех пострадавших отправили в больницу.