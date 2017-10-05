Убийство 18-летнего парня в Елабуге: его зарезали из-за неприличного жеста

В Следственном комитете сообщили подробности убийства 18-летнего парня в Елабуге, которое произошло вечером в субботу, 11 ноября, выяснилось, что это произошло из-за оскорбительного жеста, показанного погибшим.

На перекрестке улиц Камала и Малая Покровская города парень вместе с другом, проезжая мимо автомобиля с подозреваемым, показал ему неприличный жест.

- После этого из машин вылезли две группы молодых людей и стали выяснять отношения. В результате завязавшейся драки подозреваемых нанес своему оппоненту смертельные ранения, - рассказали следователи.

Всего парню нанесли 13 ударов нодом в грудь, от полученных травм он скончался на месте. Травму головы и ножевое ранение в бедро получили еще двое парней.

Возбуждено дело по статье "Убийство", полиция задержала 18-летнего подозреваемого, который признал свою вину.

Идет расследование.