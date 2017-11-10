В Рыбно-слободском районе РТ у легковушки на ходу лопнуло колесо

Сегодня с трассы в Рыбно-Слободском районе вылетел в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада Калины». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщают спасатели, а трассе Кутлу-Букаш – Рыбная Слобода у автомобиля на полном ходу лопнуло колесо. Водитель потерял управление и вылетел в кювет, после чего перевернулся. В машине сработали подушки безопасности, водитель не пострадал.