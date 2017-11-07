Многодетная семья из Татарстана разбилась в Пермском крае

В Пермском крае на трассе Пермь-Березники разбилась многодетная семья из Татарстана, об этом сообщает портал 59.ru, фото появились в соцсетях.

Семья из пяти человек: мама, папа и три дочери, жили в Татарстане и ехали к родственникам матери на север края. Семья стояла в очереди на получение участка в Березниках по федеральной программе для многодетных семей.

По данным ГИБДД, в 6:20 водитель "Джилли Эмгранд" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "УАЗом".

- В результате ДТП погибли три пассажира иномарки (28-летняя женщина и две дочери 6 и 8 лет), еще один несовершеннолетний ребенок и водитель Джилли (глава семейства) получили травмы. Также в ДТП травмы получила пассажирка автомобиля "УАЗ", - сообщили в ГИБДД.

Еще четыре человека пострадали. В наиболее тяжелом состоянии находится третий ребенок — двухлетняя девочка. Ее доставили в больницу вертолетом санавиации. У ребенка диагностирована сочетанная травма, разрыв печени и мочевого пузыря.

40-летний мужчина получил травму шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. У мужчины 61 года и женщины 65 лет тупые травмы грудной клетки и гипертонические кризы. Женщина сломала лодыжку.

Сейчас идет расследование ДТП.