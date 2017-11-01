В Татарстане установят новые камеры наблюдения «Автодория»

В Татарстане установят новые дорожные камеры, разработанные компанией "Автодория", об этом сообщает ТАСС.

По инициативе ГИБДД РТ камеры появятся за пределами населенных пунктов – на шести опасных трассах общей протяженностью более 1270 км. Планируется, что уже в ближайший год установка оборудования будет завершено.

Кстати



Система "Автодория" представляет собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для измерений скорости движения транспортных средств путем вычисления времени, за которое они преодолели расстояние между установленными вдоль дороги регистраторами.