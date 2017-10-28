Страшная авария на Магистральной в Казани: за жизнь троих пострадавших борются врачи

Две легковушки столкнулись на улице Магистральной

Сегодня ночью на улице Магистральной столкнулись Ваз 2112 и Ваз 2114. Автомобили столкнулись “лоб в лоб”. Серьезная авария не унесла жизней, однако сейчас за жизнь троих пострадавших борются врачи.

Как рассказал порталу ProKazan.ru командир полка ДПС Казани Михаил Савин, в аварии пострадали трое человек: оба водителя 26-ти и 25-ти лет и пассажир. Все они получили ушибы головного мозга и множественные гематомы. Был ли кто-то из участников ДТП пьян, пока неизвестно, у водителей взяли кровь на анализ.