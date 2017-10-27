В Бугульме в горящем «Камазе» погиб водитель

В Бугульме на улице Ленина сегодня утром в горящем "Камазе" погиб 47-летний водитель, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ, передает "Татар Информ".

Пожар начался около 6 часов утра, приехавшие спасатели потушили огонь, в кабине было найдено тело водителя.

Предварительно, пожар начался из-за неисправности систем и механизмов грузовика.