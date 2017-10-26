На улице Гудованцева девушка на Hyundai насмерть сбила пешехода и уехала

В Казани 29-летняя девушка на Hyundai Solaris насмерть сбила 47-летнего мужчину, после чего скрылась с места ДТП, об этом сообщили в ГИБДД.

Наезд случился 26 октября в 00:30, девушка ехала по улице Гудованцева и напротив дома №43 сбила мужчину, который в нарушении шел по дороге, хотя рядом был тротуар.

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм. Девушка скрылась, однако ее удалось задержать, после чего она была доставлена в отдел полиции.

В отношении девушки, работающей официанткой, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель человека".

Как выяснилось, задержанная в этом году 21 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.