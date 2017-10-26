Страшное ДТП на трассе в РТ: «легковушка» залетела под «КАМАЗ», погибла 13-летняя девочка

В Альметьевском районе Татарстана в сторону поселка Тихоновка произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщают «Вести Камаза».

Авария произошла накануне вечером.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» засмотрелся на обгоняющий его автомобиль и врезался в «Камаз», который ехал впереди, - говорится в сообщении.

Водитель выжил, а его 13-летняя дочь, которая сидела на переднем пассажирском сидении, погибла.

В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.