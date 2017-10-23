Число погибших в ДТП в Пестречинском районе выросло до трех

Число погибших в ДТП в Пестречинском районе Татарстана, которое произошло накануне, выросло до трех. Об этом сообщили в МВД РТ.

По информации ведомства, 57-летний водитель автомобиля «Опель Астра», следуя со стороны Уфы в направлении Москвы, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «Мерседес». После этого «Опель Астра» откинуло на двигавшиеся в попутном направлении автомобили «Хендай Генезис» и «Лада Калина».

В результате ДТП на месте погибли 57-летний водитель и пассажир «Опель Астра». Позже в Пестречинской ЦРБ скончалась 50-летняя женщина этого же авто.

Напомним, авария произошла в 15.57 на 879 километре трассы М-7 Волга «Москва-Уфа».