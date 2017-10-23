Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении четырех авто погибли два человека

Накануне в Пестречинском районе Казани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла в 15.57 на 879 километре трассы М-7 Волга «Москва-Уфа» - там столкнулись четыре автомобиля.

Как передает kznlive.ru, автомобиль Opel Astra столкнулся с автовозом Mercedes. После столкновения с грузовиком машина отлетела на Hyundai и Lada Kalina.

- В результате ДТП на месте погибли 57-летний водитель и пассажир Opel Astra. Также различные травмы получила 50-летняя женщина этого же авто. Она была госпитализирована, - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.