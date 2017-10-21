В Татарстане один из автомобилей загорелся после ДТП с пострадавшими

В Кукморском районе накануне вечером после столкновения "Лады" 14 модели и "Фиата" один из автомобилей загорелся, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В результате столкновения пострадали два человека, пассажир иномарки оказался зажат в разбитом авто - его вытащили спасатели.

Ведется расследование ДТП.