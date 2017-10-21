В Татарстане автобус с туристами опрокинулся в кювет: есть пострадавшие

Туристы возвращались из Самары в Сарапул

В Чистопольском районе в ночь на воскресенье автобус с туристами вылетел в кювет, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Туристы возвращались из Самары в Сарапул

Предварительно, в 22:47 неподалеку от поселка Александровка водитель автобуса «Сетра» с удмуртскими номерами с 30 пассажирами не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали 8 человек - водителя, который был зажат деформированными конструкциями кабины, спасатели извлекли при помощи гидравлического инструмента, в тяжелом состоянии его и еще семь пассажиров госпитализировали.

Других пассажиров доставили в гостиницу «Чистополь».

