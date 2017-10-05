В Госдуме собираются ввести по всей России казанских «народных инспекторов»

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о внедрении «народных инспекторов» для повышения безопасности дорожного движения. Об этом сообщается на сайте правительства в пятницу, сообщают «Известия». В Татарстане «народный инспектор» был запущен в ноябре 2015 года.

Законопроект предполагает, что граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут сами фиксировать правонарушения, применяя технические средства.

- Предлагается установить, что постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг, с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения, — говорится в пояснительной записке к документу.



- Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора», — подчеркивается в сообщении.

Кабмин одобрил законопроект 5 октября 2017 года.

Кстати



В Татарстане наибольшей популярностью в «Народном инспекторе» ранее пользовалась категория «парковка на тротуаре». В рамках проекта житель города, скачав на телефон приложение и зарегистрировавшись, может оставлять на портале сообщения о замеченных им нарушениях правил дорожного движения, приложив к сообщению подтверждающие видеоматериалы.