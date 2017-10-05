В Казани на Жилплощадке на дереве повесили собаку

В Казани в районе Жилплощадка на дереве повесили собаку, фотографии появились в соцсетях накануне вечером.

По словам местных жителей, именно эта белая собака ранее бегала по району, искусав также женщину с ребенком.

На место вызвали полицию, собаку с дерева сняли, сейчас идет проверка.