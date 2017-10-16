Массовое ДТП: у «Тандема» грузовик с цементом сбил столб, засыпав четыре авто

В Казани около "Тандема" грузовик "Валдай"снес опору ЛЭП, засыпав цементом четыре автомобиля, об этом сообщили очевидцы.

По предварительным данным, водитель грузовика на высокой скорости не справился с управлением, в результате попав в ДТП. Упавший столб смял "Ладу Ларгус". Сверху машины засыпало цементом, который вывалился из "Валдая".

В результате дорожного происшествия пострадал водитель грузовика, его доставили в больницу.