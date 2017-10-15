За рулем BMW, который разбился на проспекте Победы, была 27-летняя девушка

В ГИБДД сообщили подробности о ДТП, которое произошло накануне утром на проспекте Победы неподалеку от пересечения с Мамадышским трактом, за рулем BMW находилась пьяная 27-летняя девушка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Предварительно, автомобиль столкнулся с Hyundai,ехавшим в попутном направлении, после чего врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал 34-летний пассажир BMW, у мужчины оказались сломаны ребро и палец руки.