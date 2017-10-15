Наверх
МВД: число уголовных дел из-за массовых эвакуаций в Казани выросло до 200
09:50, сегодня3
В Казани в парках и скверах установят 180 видеокамер
10:29, сегодня
Какие разработки есть у «КАМАЗА» и когда появятся беспилотные грузовики?
10:00, сегодня2
В Госдуме могут разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД
09:26, сегодня5
В Городской стоматологии в ноябре акция "Имплантация + протезирование за 35 000 рублей"
Минниханов предложил увеличить время работы поликлиник Казани, чтобы уменьшить очереди
08:51, сегодня10
Реклама
Глава комитета Госсовета РТ: должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года
08:29, сегодня25
Больше трети всех преступлений в Казани - это кражи и грабежи
08:00, сегодня
Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатный семинар для руководителей в Казани
Житель Татарстана год силой удерживал и избивал возлюбленную на даче
20:20, 15.10.201733
В Татарстане столкнулись «Лада Приора» и «ГАЗель»: водитель сломал ногу
19:51, 15.10.201711
Казанский «Рубин» в гостях вырвал победу у «Ростова»
19:08, 15.10.20178
Россию ждет крупнейшая "Черная Пятница"
В Татарстане водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на велосипеде
16:29, 15.10.201717
На проспекте Победы в Казани разбился водитель BMW
15:46, 15.10.201734
Рустам Минниханов пролетел на тарзанке над Ахштырским ущельем в Сочи
14:10, 15.10.201747
"Физрук"(16+) спасает театр: премьера на ТНТ 9 октября, в 20.00
В Татарстане обокрали сельскую церковь: унесли утварь и пожертвования
13:11, 15.10.201723
Сегодня «Рубин» сыграет с прошлой командой Курбана Бердыева
12:41, 15.10.20173
Защитника «Ак Барса» дисквалифицировали за удар судьи
12:20, 15.10.20174
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
11:48, 15.10.201720
Пятилетние обещания: почему дома Щетинкина на Баумана остались в разрушенном состоянии?
11:06, 15.10.201719
Фоторепортаж: Как в Казани прошел концерт группы "Любэ"
10:33, 15.10.201725
«ВИМ-авиа» прекращает полеты: глава минтранса РФ рассказал, есть ли шанс спасти компанию
09:44, 15.10.20176
Гидрометцентр РТ: В Казани ожидаются порывы ветра до 13 м/с
08:24, 15.10.2017
В РТ мужчина во время приступа белой горячки на полном ходу выпрыгнул из поезда и погиб
19:12, 14.10.201718
Пьяный казанец поехал за спиртным на машине и разбил несколько чужих автомобилей
17:30, 14.10.201719
В Казани сегодня митинговали вкладчики ТФБ и противники мусоросжигательного завода
16:55, 14.10.201710
В Казани мужчина случайно убил родного брата, порезав ему плечо
14:36, 14.10.201725
Новые подробности в деле о стрельбе в полицейских: стрелок сбежал, переодевшись женщиной
13:45, 14.10.201728
Казанцам показали новые 200 и 2000 рублей и дали посидеть в инкассаторском автомобиле
12:44, 14.10.20179
Президент РТ ответил казанцам, которые возмущены временными неудобствами в поликлиниках
12:13, 14.10.201732
Скончался водитель "Камаза", попавший в смертельное ДТП под Заинском
11:04, 14.10.20178
Хоккейный клуб «Ак Барс» потерял в Ярославле своего лучшего бомбардира
10:16, 14.10.201710
Новый комплекс комбината "Здоровье" может иметь 8 этажей и обойдется в 1,2 миллиарда
09:29, 14.10.201748
Сегодня в Казани ожидается дождь с туманом, а воздух прогреется до +11
08:48, 14.10.20173
"Ак Барс" в проигранном матче "Локомотиву" впервые в этом сезоне пропустил 6 шайб
22:33, 13.10.20175
Фарид Мухаметшин: «Мы не можем запретить изучать родной язык»
20:13, 13.10.2017155
Суд удовлетворил иски АСВ в пользу Татфондбанка на 20,5 млрд рублей
18:26, 13.10.20174
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет
17:37, 13.10.201741
КХЛ опубликовала несколько минут матча "Ак Барса" с татарской "озвучкой"
17:19, 13.10.20175
Более 50% абонентов «Ростелекома» в Татарстане выбрали электронные счета за услуги связи
17:03, 13.10.2017
Двадцать казанских рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на нефтетерминале
16:51, 13.10.20174
Экс-игрок «Ак Барса» Данис Зарипов запустил в Татарстане производство одежды
16:46, 13.10.201719
В Чистополе студент без прав насмерть сбил пенсионерку
16:23, 13.10.201712
Победительница шоу «Холостяк» Канануха вышла замуж во второй раз
16:08, 13.10.201724
СМИ: К Новому году в России рекордно вырастут цены на красную икру
15:57, 13.10.201721
Завтра в Казани ожидаются дожди
15:40, 13.10.20171
В Казани до четырех полос расширят участок улицы Баруди
15:12, 13.10.201728
В Татарстане перевернулся грузовик с поросятами
14:59, 13.10.201726
В Казани разыскивают мужчину с девушкой, избившего лежащего на остановке жителя Юдино
14:35, 13.10.201710
Казанскую швейную фабрику «Адонис» признали банкротом
14:33, 13.10.201717
Таможня Татарстана закупит имитатор запаха долларов
13:45, 13.10.201713
В Казани будут судить мужчину, который стрелял в полицейских и поджег автомобиль
13:15, 13.10.201715
В Татарстане нашли застреленным главу сельского поселения
12:41, 13.10.201724
На проспекте Победы ехавший Daewoo обстреляли из пневматического пистолета
12:33, 13.10.201717
В Татарстане на портале госуслуг разрешили оплачивать пошлину за заявление в суд
12:09, 13.10.2017
Президент Татарстана: «Занимаюсь спортом, чтобы отвлечься от проблем на работе»
11:37, 13.10.201732
В Казани вновь пройдет митинг против строительства мусоросжигательного завода
11:37, 13.10.201732
В России в 3 раза выросло число бракованных сигарет
10:56, 13.10.201712
В Челнах авто врезалось в бордюр и пролетело несколько метров над дорогой: появилось видео
10:49, 13.10.201722
На улице Декабристов в Казани автобус насмерть сбил женщину
10:28, 13.10.201720
В Казани будут судить организатора митинга в поддержку Алексея Навального
10:09, 13.10.201747
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Госдуме могут разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД

В Госдуме могут разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД
16+
Фото: архив ProKazan

В Госдуме могут разрешить водителям удаленно обжаловать неверно выписанные штрафы ГИБДД с камер наблюдения, об этом рассказал автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. 

Сейчас сотрудники ГИБДД, даже когда видят ошибку, не могут отменить постановление о наложении штрафа. Водитель в этом случае должен сам приехать и написать заявление об ошибке либо постановление об отмене штрафа должен вынести прокурор. Водителю приходится пройти "целую цепочку препятствий" для обжалования штрафа, вплоть до поездки в другой город.

Изменением ситуации и планирует заняться депутат, он собирается сделать так, чтобы у подразделения, уполномоченного выписывать штрафы по почте, должны быть правовые основания ликвидировать "бракованные" постановление без участия автовладельца.

Систему обжалования штрафов Лысаков предлагает упростить по принципу одной кнопки.

- Например, автовладелец на сайте госуслуг, в разделе штрафы может кликнуть окошко "Не мой номер". После этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, еще раз его проверяют и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину, — цитирует "Парламентская газета" слова депутата.

Н. Вильданов, 16.10.2017, 09:26
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

герцог16 октября 2017, 09:36
Шофёр бежит -так значит правда есть
Он отстоял шофёра честь
4
0
Согласны с автором?
Горожанин16 октября 2017, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
Шофёр бежит -так значит правда есть
Он отстоял шофёра честь
Развернуть
Дюма чОрт
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 октября 2017, 09:53
Что с пробками?!Надоело опаздывать на работу.>-(
0
0
Согласны с автором?
Горожанин16 октября 2017, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Что с пробками?!Надоело опаздывать на работу.>-(
Развернуть
С пробкам всё отлично - они есть:-D:-D:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 октября 2017, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
Что с пробками?!Надоело опаздывать на работу.>-(
Развернуть
Если постоянно опаздываете, то попробуйте на полчаса раньше выезжать. Вот вам самое очевидное и доступное решение.

В РТ более миллиона машин и это не считая приезжих. Никуда они по вашему желанию не исчезнут.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин16 октября 2017, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
Что с пробками?!Надоело опаздывать на работу.>-(
Развернуть
Очень актуальное решение. Хотя помнится когда повально внедряли камеры, то обещали, что каждое событие/нарушение будет проверяться оператором и только потом выписываться штраф. В статье пишут, что сотрудники ГИБДД не могут сами отменить штраф, даже если видят, что он ошибочный. т.е. по факту никто никогда не смотрел чего там компьютер наснимал и навыписывал?
С таким подходом 100% забьют и на рассмотрение обращений в электронном виде. Все равно придется топать к ним в отделение и "доказывать что ты не верблюд".
0
0
Согласны с автором?
ЗКН16 октября 2017, 10:38
В этом году штраф выписали за нарушение - 40 - 60 км/ч 1 000 р - ст.КоАП 12.9 ч.3,6 !(все указано в протоколе- фиксация - камера )
Но к оплате выписано было - 500 р. !!! да еще скидка 50%! итого:250 р
Спорить и разбираться не пошла. Оплатила как есть ! Проверила в базе - штрафа нет! Даже спорить не буду. (а нарушение было - сознаюсь)8-*
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru