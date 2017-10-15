В Госдуме могут разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД

В Госдуме могут разрешить водителям удаленно обжаловать неверно выписанные штрафы ГИБДД с камер наблюдения, об этом рассказал автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Сейчас сотрудники ГИБДД, даже когда видят ошибку, не могут отменить постановление о наложении штрафа. Водитель в этом случае должен сам приехать и написать заявление об ошибке либо постановление об отмене штрафа должен вынести прокурор. Водителю приходится пройти "целую цепочку препятствий" для обжалования штрафа, вплоть до поездки в другой город.

Изменением ситуации и планирует заняться депутат, он собирается сделать так, чтобы у подразделения, уполномоченного выписывать штрафы по почте, должны быть правовые основания ликвидировать "бракованные" постановление без участия автовладельца.

Систему обжалования штрафов Лысаков предлагает упростить по принципу одной кнопки.

- Например, автовладелец на сайте госуслуг, в разделе штрафы может кликнуть окошко "Не мой номер". После этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, еще раз его проверяют и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину, — цитирует "Парламентская газета" слова депутата.