В Татарстане в ДТП с грузовиком-овощевозом погиб 3-месячный ребенок

Накануне вечером в Бавлинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — там столкнулись легковой автомобиль и груженный картофелем «Камаз». Об этом сообщил начальник отдела по работе со СМИ ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

Авария произошла в 20.41 на 1257-м километре трассы Москва – Челябинск.

- Столкнулись грузовик с номерами Республики Дагестан и легковой автомобиль с номерами Пензенской области, - сообщили в МЧС.

В результате ДТП погиб 3-месячный ребенок, который находился в легковом автомобиле. Также пострадали 50-летний водитель и 41-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Их в шоковом состоянии доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.