В Татарстане легковое авто завалило трубами в смертельном ДТП с грузовиками

Под Заинском сегодня вечером столкнулись два грузовика и "Лада", в результате легковое авто завалило трубами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, сначала столкнулись грузовики, а после легковое авто завалило трубами. В ДТП погиб, как минимум, один из водителей грузовика, еще один человек пострадал.

"МАЗ" был загружен крупными трубами, а в "Камазе" находилась собранная на полях сахарная свекла.

Выясняются все обстоятельства.