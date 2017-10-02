В Казани водитель «Камаза» протаранил припаркованный грузовик и погиб

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Казани сегодня днем на улице Химической погиб водитель "Камаза", который врезался в припаркованный "Маз", об этом сообщили в ГУ МЧС РОссии по РТ.

ДТП случилось в 12:20, кабину грузовика от силы столкновения смяло, водитель оказался зажат внутри. От полученных травм он погиб мгновенно.

Идет расследование.