В поселке Салмачи иномарка, объезжая пробку, сбила школьника: ребенок в реанимации‍

В Казани в поселке Салмачи иномарка, которая объезжала пробку по обочине, сбила 10-летнего мальчика, об этом сообщает "Татар Информ". ДТП случилось сегодня на улице Центральная около 7.30.

Школьник в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован.

- Ребенок поступил в ДРКБ утром 25 сентября в тяжелом состоянии. Оказана необходимая неотложная помощь, проведены диагностические обследования. Состояние стабилизировано, мальчик находится в отделении реанимации, - рассказал замглавврача по хирургической помощи ДРКБ Владимир Филатов.

Идет расследование.