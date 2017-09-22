МВД предлагает обязать водителей надевать светоотражающую одежду

МВД РФ намерено обязать водителей носить светоотражающую одежду при ночных остановках за пределами населенных пунктов, говорится на сайте ведомства.

- В соответствии с этим пунктом (ПДД - ИФ) водитель транспортного средства обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа, - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что нововведение обусловлено статистическими данными. За шесть месяцев 2017 года в РФ произошло 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых был совершен наезд на водителей, находившихся на обочине или проезжей части без светоотражающей одежды. Количество таких ДТП возросло на 5% по сравнению с прошлым годом.

- В большинстве случаев водители были на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло управлявшим другими машинами гражданам вовремя их заметить и предотвратить наезд, - говорится в сообщении.

Проект постановления правительства РФ в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.