Под Казанью водитель «Камаза» снес надземный переход

Под Казанью неподалеку от Зеленодольска на трассе водитель "Камаза", который забыл опустить кузов, снес надземный пешеходный переход, об этом рассказал ProKazan.ru очевидец Руслан.

Предварительно, грузовик принадлежит одной из компаний, занимающейся дорожным строительством, в результате происшествия никто не пострадал.