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В Казани скончалась студентка КФУ, которую сбила женщина на KIA Rio

В Казани скончалась студентка КФУ, которую сбила женщина на KIA Rio
16+
Фото: архив ProKazan

В Казани в больнице скончалась 19-летняя студентка КФУ, которую днем 15 сентября сбила женщина на KIA Rio на улице Гвардейская, об этом ProKazan.ru сообщил источник.

В 13:30 женщина на авто сбила студентку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, девушку с многочисленными травмами госпитализировали.

Утром 17 сентября от полученных травм пострадавшая скончалась в реанимации 7-ой городской больницы.

Ведется расследование ДТП.

Денис Зарипов, 18.09.2017, 16:06
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин18 сентября 2017, 16:28
К сожалению, очень много водителей не пропускают пешеходов на зебре
1
6
Согласны с автором?
Чел18 сентября 2017, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
К сожалению, очень много водителей не пропускают пешеходов на зебре
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Вообще зачастую невозможно перейти. Однажды водитель на светофоре проехал на красный. чуть не сбил человека. потом его еще догнал и обматерил.
Водители у нас лютые. а че, ну наложат штраф 1500 рублей. для многих эти деньги - тьфу...
1
7
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2017, 16:44
убийца
1
1
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2017, 16:49
Судьба!
1
1
Согласны с автором?
Доктрина18 сентября 2017, 16:54
Надеюсь, убийца - а ведь это убийство - получит реальный срок. И впредь не допускать ее у управлению автомобилем. Мои соболезнования семье несчастно погибшей девочки.
0
4
Согласны с автором?
ace18 сентября 2017, 17:05
многие девушки переходят дорогу не смотря по сторонам: а в ПДД чётко написано, перед переходом проезжей части нужно убедиться что водители предоставили преимущество
0
1
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Горожанин18 сентября 2017, 17:09
Вот тварь на Рио. Она же убила чью то дочь. Желаю ей умереть также - поломанной...
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