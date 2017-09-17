СМИ: в России поднимут цены на бензин для финансирования Крыма и Калининградской области

Стоимость литра топлива вырастет более чем на 1 рубль

В правительстве России было принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо, деньги будут потрачены на развитие Крыма и Калининградской области, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Повышение на 50 коп. должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля следующего года. Каждое из них превышает индексацию в 4%, предусмотренную Налоговым кодексом, то есть примерно 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива, общее повышение превысит 1 рубль за литр.

Средства будут потрачены, вероятно, на завершение строительства трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области и строительство трассы "Таврида" в Крыму.

Один из источников газеты отметил, что "решение предварительное, но вряд ли в понедельник изменится", другой добавил, что могут быть учтены политические риски перед выборами.