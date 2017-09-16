В Казани регистрацию авто аннулировали из-за тонировки, назвав ее «изменением конструкции»

По мнению юриста федерации автовладельцев России (ФАР) Владлена Копвиллем, на его практике такой случай встречается впервые, водителю необходимо судиться с ГИБДД

В Казани регистрацию автомобиля с тонировкой аннулировали из-за «несоответствия конструкции» машины техническому регламенту, об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующий документ.

- Автомобиль [марка, регистрационный знак], зарегистрированный за вами, снят с учета в связи с признанием регистрации недействительной (аннулированием). Аннулирование регистрации проведено ввиду не соответствия конструкции данного транспортного средства в части нанесения на передние боковые стекла пленки, не предусмотренной изготовителем данного транспортного средства, требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств, вступивший в силу с 01.01.2015, - говорится в письме от 25 августа 2017 года.

По мнению юриста федерации автовладельцев России (ФАР) Владлена Копвиллем, на его практике такой случай встречается впервые, водителю необходимо судиться с ГИБДД.

- Это абсолютно незаконно, ведь конструкция автомобиля, это, например, когда из двух автомобилей взяли и сварили один какой-нибудь. А тонировка — это не конструкция. За тонировку есть штраф — это если уровень светопропускания превышает допустимый, — рассказал Копвиллем.

Отметим, в 2015 году ГИБДД Казани опровергла свое сообщение о том, что водителям тонированных автомобилей, если их повторно остановят за тонировку, будет грозить аннулирование регистрации автомобиля.

С 15 ноября 2015 года в России вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым излишняя тонировка стекол автомобиля наказывается штрафом в 500 рублей.

Если водитель повторно отказывается устранить на месте предмет административного нарушения, сотрудник ГИБДД, в соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ, имеет право применить задержание нарушителя за невыполнение требований сотрудника полиции и доставить его в отдел, водителю будет грозить до 15 суток ареста.