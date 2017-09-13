В ГИБДД ищут очевидцев смертельного ДТП, в котором BMW упала в озеро Кабан

В ГИБДД Казани ищут свидетелей ДТП, которое произошло 30 августа, когда на Фермском шоссе погиб пассажир BMW, авто вылетело в озеро Верхний Кабан после столкновения с мотоциклом и пнем.

В 15:30 20-летний водитель BMW, пытаясь не задеть мотоцикл Yamaha, который его обгонял, резко повернул руль влево, в результате врезавшись в расположенный на склоне водоема пень большого дерева и вылетев в озеро.

В водоеме иномарка опрокинулась на крышу и затонула - глубина в этом месте составляла примерно 2 метра. Водитель, получивший небольшие травмы, сумел выбраться сам, а пассажира, на чью сторону пришлась вся сила удара, вовремя вытащить помешала заблокированная дверь. В результате от полученных травм он скончался уже в больнице.

23-летний байкер в ДТП не пострадал.

ГИБДД просит откликнуться возможных очевидцев происшествия по телефону (843) 5-333-866.