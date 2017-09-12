На трассе в Татарстане одна машина полиции заехала под другую

На автодороге Казань — Набережные Челны полицейская "Газель" из Менделеевска заехала под полицейский "УАЗ", об этом ДТП, которое произошло накануне, сообщили пользователи соцсетей.
Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
На автодороге Казань — Набережные Челны полицейская "Газель" из Менделеевска заехала под полицейский "УАЗ", об этом ДТП, которое произошло накануне, сообщили пользователи соцсетей.
Обстоятельства ДТП пока неизвестны.
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