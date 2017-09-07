СМИ: Минтранс предложил отменить транспортный налог

Министерство транспорта РФ рассматривает возможность заменить транспортный налог для автомобилей экологическим. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что сейчас размер налога распределяется для каждого транспортного средства исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Он уплачивается один раз в год физическими лицами и поквартально — юридическими.

- Обсуждаемый экологический налог в отличие от действующего транспортного не предусматривает региональной дифференциации. Сейчас при расчете транспортной пошлины учитывается не только количество лошадиных сил, но и субъект, в котором регистрируется автомобиль, - отмечают в ведомстве.

Информацию об обсуждении такого предложения подтвердили в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича.