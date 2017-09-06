В Казани байкер лишился лица, врезавшись в иномарку около «Корстона»

В Казани неподалеку от "Корстона" сегодня произошло смертельное ДТП - байкер погиб, врезавшись в Hyundai Solaris, он буквально лишился лица, получив травму головы. Об этом ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, мотоциклист на высокой скорости выехал на встречку, где практически лоб в лоб столкнулся с Hyundai. От удара шлем байкера сломался, сам мотоциклист скончался на месте. Также повреждения получила и Hyundai.

ГИБДД ведет расследование происшествия.