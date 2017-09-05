В России могут появиться автомобильные номера «европейского» типа

В России может измениться формат автомобильных номеров, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на несколько анонимных источников.

Новый формат предполагает "четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS". Тем самым номера станут похожи на европейские. Реализовывать инициативу, по словам источников издания, планируют не раньше осени 2018 года.

- Реформа продиктована в первую очередь нехваткой автомобильных номеров в некоторых регионах. Кроме того, обсуждается вопрос о внедрении в номерные знаки специальных чипов, — отмечает издание.

В то же время представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова не подтвердил "Газете.Ru" информацию об изменении формата автономеров. По его словам, этот вопрос на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и в экспертной группе при ней не обсуждался.

Напомним, ранее в Татарстане водителям начали выдавать автомобили с новыми номерами региона - вместо 116 там имеется цифра 716.