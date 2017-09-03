В Татарстане «легковушка» столкнулась с комбайном: погиб один человек

Накануне вечером на 52-м километре трассы Мамадыш-Кукмор возле деревни Красный Октябрь произошло смертельное ДТП — там комбайн ES-1 столкнулся с «ВАЗ-2110». Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что предварительно, ДТП произошло из-за того, что 49-летний водитель комбайна выехал на дорогу общего пользования.

В результате аварии 48-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, его 35-летняя пассажира получила различные травмы и была госпитализирована.